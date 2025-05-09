В Омске на построении впервые представили ТОС «Солнцепек» и реконструкции сражений

ОМСК, 9 мая. /ТАСС/. Более 50 единиц техники приняли участие в торжественном построении войск Омского гарнизона в честь Дня Победы, в механизированной колонне впервые были представлены разработанная в Омске огнеметная система на танковом шасси «Солнцепек» и передвижные экспозиции с реконструкцией знаменательных битв Великой Отечественной войны.