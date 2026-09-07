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Тренер «Балтики» Нагайцев после поражения от «Локомотива»: «Впервые за три игры арбитр отсудил по‑европейски»

Тренер «Балтики» Нагайцев после поражения от «Локомотива»: «Впервые за три игры арбитр отсудил по‑европейски»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) отметил работу главного арбитра игры Сергея Карасева.

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