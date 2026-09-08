Штрафы для этих водителей взвинтят в три раза: кто окажется под ударом?

Пока большинство автомобилистов за год едва набирает пару-тройку «писем счастья», есть водители, для которых десятки протоколов – обычное дело.
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Я конечно против нарушения ПДД. НО Здесь просматривается одна закономерность: штрафодобывающая отрасль опять в работе.