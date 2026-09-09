Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская запросила объяснения от СБУ и ГУР по поводу использования русского языка в Киеве 2 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮК МИД Беларуси осуд...
- КФ Двойных выплат по...
- Чей Крым и Донбас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым