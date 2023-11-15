Петровский парк
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Петровский парк

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Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Большая часть объектов построена за счет внебюджетных источников С начала 2023 года в Москве были введены в эксплуатацию более 90 объектов социальной инфраструктуры, при этом 62 объекта построены за счет инвесторов.

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