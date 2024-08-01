5 основных трендов на женские сумки сезона Осень-2024

Красота и стильБольше по теме В недавней публикации про то, как поношенную обувь использовать в модных образах прозвучало предположение, что вслед за трендом на искусственно состаренные кожаные куртки и визуально не новые туфли-лодочки эта тенденция "потертости" распространится и на женские сумки.