5 основных трендов на женские сумки сезона Осень-2024

Красота и стильБольше по теме В недавней публикации про то, как поношенную обувь использовать в модных образах прозвучало предположение, что вслед за трендом на искусственно состаренные кожаные куртки и визуально не новые туфли-лодочки эта тенденция "потертости" распространится и на женские сумки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)