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Андрей Воробьев отметил конструктивное сотрудничество с МВД по вопросам безопасности

Андрей Воробьев отметил конструктивное сотрудничество с МВД по вопросам безопасности

РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на коллегии ГУ МВД РФ по Подмосковью рассказал об итогах совместной работы по обеспечению безопасности в регионе в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

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