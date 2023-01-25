Андрей Воробьев отметил конструктивное сотрудничество с МВД по вопросам безопасности

РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на коллегии ГУ МВД РФ по Подмосковью рассказал об итогах совместной работы по обеспечению безопасности в регионе в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.