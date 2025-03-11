В Барнауле водители пожаловались на новый светофор на переходе, где сбили мать с ребенком

Слишком мало времени для движения транспортных средств Жители Барнаула показали в паблике "В курсе 22" последствия работы недавно установленного светофора на пешеходном переходе на улице Власихинской, где теперь собираются огромные пробки.
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