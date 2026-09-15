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Иркутск Сегодня

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Осенний фестиваль ГТО прошёл в селе Илир Братского района

В минувшие выходные на стадионе Илирской школы №1 состоялись масштабные спортивные состязания. Местные жители и гости из соседних населённых пунктов собрались на торжественное открытие Осеннего фестиваля по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), — рассказали в пресс-службе администрации Братского района.

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