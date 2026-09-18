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Футболист Глушаков: на избирательных участках в Подмосковье много камер

Футболист Глушаков: на избирательных участках в Подмосковье много камер

Выборы в Подмосковье организовали на высоком уровне, на участке все налажено. Об этом 360.ru заявил бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе московского «Спартака» Денис Глушаков.

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