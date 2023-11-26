Преемник популярного электромобиля Nissan Leaf будет собираться в Великобритани...

Преемник популярного электромобиля Nissan Leaf будет собираться в ВеликобританииНа уходящей неделе компания Nissan Motor сделала ряд важных заявлений о своих планах по поводу развития модельного ряда электромобилей и своей производственной инфраструктуры.
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