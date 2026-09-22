Отопление включили сначала в соседнем доме, а у нас нет, что нужно делать

Если отопление сначала включили в соседнем доме, а у вас нет, это не обязательно значит, что теплоснабжающая организация нарушает установленный порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ноев ковчег в Тур...
- АМ Почему бензин не ...
- Путин и Зеленский...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым