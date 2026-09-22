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Пронедра

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Отопление включили сначала в соседнем доме, а у нас нет, что нужно делать

Отопление включили сначала в соседнем доме, а у нас нет, что нужно делать

Если отопление сначала включили в соседнем доме, а у вас нет, это не обязательно значит, что теплоснабжающая организация нарушает установленный порядок.

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