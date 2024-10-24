Путин заявил о необходимости раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС

Следующая волна глобального экономического подъема зарождается в странах мирового большинства, поэтому пришло время «пообсуждать идею по созданию собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик».
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