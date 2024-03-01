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Новостройки реновации в семи административных округах передадут под заселение до конца месяца

Новостройки реновации в семи административных округах передадут под заселение до конца месяца

До конца марта в семи округах города планируется начать переселение еще свыше шести тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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