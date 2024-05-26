История боя: Дацик проиграл Тернеру, а Папин стал обладателем пояса Ирина ОрлонскаяВ ледовом дворце «Арена Балашиха» состоялись главные поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые порадовали любителей бокса неожиданными развязками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии