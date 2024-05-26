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История боя: Дацик проиграл Тернеру, а Папин стал обладателем пояса

История боя: Дацик проиграл Тернеру, а Папин стал обладателем пояса

История боя: Дацик проиграл Тернеру, а Папин стал обладателем пояса Ирина ОрлонскаяВ ледовом дворце «Арена Балашиха» состоялись главные поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые порадовали любителей бокса неожиданными развязками.

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