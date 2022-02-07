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"Цвети земля моя". Мария Кодряну

"Цвети земля моя". Мария Кодряну

"Цвети земля моя", поёт Мария Кодряну - Maria Codreanu, музыка-Павел Ермишев, слова-Михаил Суворов, Мир - какое небо надо мной!Мир - какой простор, какой покой!А день рождается день новый, молодой,И радость входит в каждый дом и в твой, и в мой.

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