"Цвети земля моя". Мария Кодряну

"Цвети земля моя", поёт Мария Кодряну - Maria Codreanu, музыка-Павел Ермишев, слова-Михаил Суворов, Мир - какое небо надо мной!Мир - какой простор, какой покой!А день рождается день новый, молодой,И радость входит в каждый дом и в твой, и в мой.