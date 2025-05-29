Q School 1: Пуллен, Урсенбахер, Браун и Барановски выиграли тур-карты

С 21 по 26 мая состоялся первый квалификационный этап турнира Q School, в конце которого определены четыре обладателя тур-карт — Лиам Пуллен, Александр Урсенбахер, Оливер Браун и Матеуш Барановски, сообщает WST Лиам Пуллен (фото: WST)Все новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица (1) Результаты, турнирная таблица (2) Все трансляции турнира По итогам напряженной борьбы на турнире Q School 1 в Лестере, Лиам Пуллен, Александр Урсенбахер, Оливер Браун и Матеуш Барановски завоевали двухлетние тур-карты в престижный World Snooker Tour.