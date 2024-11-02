Обнаружено превышающее предсказания потепление

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Ученые Автономного университета Барселоны (UAB) обнаружили, что средняя температура в районе обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма выросла на 1,1 градуса Цельсия за последние два десятилетия.