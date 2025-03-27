Братчанка получила срок за гибель упавшего из окна сына

В Братске суд вынес приговор матери, признанной виновной в гибели ее полуторагодовалого сына. Трагедия произошла в июле 2024 года, когда ребенок, оставшись без присмотра, выпал из открытого окна восьмого этажа.
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