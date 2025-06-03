Биткоин у решающей отметки: рынок замер в ожидании отката

Биткоин вплотную подошёл к важному уровню поддержки — $96 700. Именно здесь находится средняя цена входа краткосрочных инвесторов, и это делает зону потенциальной точкой разворота в случае умеренной коррекции.
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