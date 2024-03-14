Россия запросила заседание СБ ООН по диверсиям на "Северных потоках"

Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.