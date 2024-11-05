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Тряхнуть 1990-ми: Татьяна Овсиенко возобновила концертные выступления и потребовала молоко в гримерку

Тряхнуть 1990-ми: Татьяна Овсиенко возобновила концертные выступления и потребовала молоко в гримерку

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко вернулась к гастролям по России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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