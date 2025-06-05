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"Это безумие". Сопредседатель АдГ раскритиковала действия канцлера Мерца

"Это безумие". Сопредседатель АдГ раскритиковала действия канцлера Мерца

Я до сих пор не могу в это поверить. Но я хотела бы высказать свое мнение как немка, потому что я искренне считаю, что мы несем ответственность, историческую ответственность за то, что немецкий канцлер действительно собирается отправить танки, ракеты, миллиарды долларов на Украину для борьбы против России, в то время как президент США Дональд Трамп ведет переговоры о мире и прекращении огня.

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