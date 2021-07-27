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«Детройт» отклонил предложение «Тандер» по обмену 1-го пика на Гилджес-Александера и 6-й пик (Мэтт Бэбкок)

«Оклахома» заинтересована в том, чтобы подняться на драфте-2021. Как сообщает эксперт Мэтт Бэбкок, «Тандер» предлагали «Пистонс» 6-й пик и защитника Шэя Гилджес-Александера в обмен на 1-й выбор на предстоящей церемонии, но клуб из Детройта отказался от обмена.

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