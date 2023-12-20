Мода и фигурное катание: история непростых взаимоотношений

Фигурное катание — один из самых популярных видов спорта у российских телезрителей. В пользу этого говорит хотя бы тот факт, что на последних зимних Олимпийских играх в Пекине репортажи с этих соревнований (наряду с биатлоном и хоккеем) россияне ждали больше всего.