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Мировое обозрение

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Защитник земли русской: Трамп готов отключить Украину от разведданных из-за ударов по НПЗ

Защитник земли русской: Трамп готов отключить Украину от разведданных из-за ударов по НПЗ

Главное в тезисах: Угроза разрыва: Администрация Дональда Трампа пригрозила Киеву прекратить передачу разведданных, если удары по российским НПЗ продолжатся.

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