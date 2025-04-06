Бондарь: долги по ЖКХ можно сократить исправлением ошибок расчетов

Общественный деятель Дмитрий Бондарь сообщил, что задолженность по жилищно-коммунальным услугам можно уменьшить, если воспользоваться сроком исковой давности и исправить ошибки в расчетах, передает РИА Новости.
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