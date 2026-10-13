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Новости для Фанов

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Как звезды выбирают имена детям: от семейной памяти до древних смыслов

Как звезды выбирают имена детям: от семейной памяти до древних смыслов

Выбор имени для ребенка — это всегда момент, который сложно объяснить рационально. Вроде бы простое слово, которое будет сопровождать человека всю жизнь, но за ним может стоять целая вселенная смыслов, воспоминаний и надежд.

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