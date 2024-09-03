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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» и «Ред Булл» ждут разъяснений по гибким крыльям «Макларена» и «Мерседеса» от ФИА

Передние антикрылья «Макларена» и «Мерседеса» оказались в центре внимания после Гран-при Италии. Руководство «Феррари» и «Ред Булл» обратило внимание на то, что элементы заметно изгибаются.

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