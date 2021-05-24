Тайная доктрина«Слово о полку Игореве»: как трудно сказать «ничего не знаю»…Исторические наперстки Тема, предупреждаю сразу, крайне сложная. Автор не расколол ее, к точке единого понимания не пришел.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМожно предположить, что это ещё не основание пирамиды. Судя по фотографии песок намыло волной с моря. Песок от земли вырос минимум в 10 этажный дом, это около 30 метров. Соответственно и основание пирамиды может оказаться гораздо ниже.Юрий ИльиновДРУЗЬЯ, СЕГОДНЯ ВОСКРЕСЕНИЕ, 23.05.2021 ГОДА ПЛАНЕТАРНАЯ МЕДИТАЦИЯ-РАЗМЫШЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ НА ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ Стадия I. После достижения позитивного и преднамеренного спокойствия личности, ясно сформулируйте для себя своими собственными словами ответы на следующие вопросы: 1. Если деньги являются одной из наиболее важных вещей, необходимых сегодня для духовной работы, то какой фактор не позволяет задействовать их сейчас в работе Иерархии? 2. Каково мое личное отношение к деньгам? Рассматриваю ли я их как великое возможное духовное достояние, или же мое отношение к ним материальное? 3. Какова моя личная ответственность в отношении денег, которые проходят через мои руки? Обращаюсь ли я с ними так, как должен обращаться ученик Учителей? П А У З А Стадия II. 1. Поразмыслите об искуплении человечества посредством правильного употребления денег. Визуализируйте деньги в сегодняшнем мире как – а) конкретизированную энергию, используемую в настоящее время в основном для чисто материальных целей и для удовлетворения (где это касается индивидуума) исключительно личностных желаний; б) визуализируйте деньги как великий поток струящейся золотой субстанции, переходящей из-под контроля Сил Материализма под контроль Сил Света. 2. После этого произнесите – с фокусированным ментальным сосредоточением и исходя из сердечного желания удовлетворить духовные требования – следующую призывную молитву: “О ТЫ, КЕМ МЫ ЖИВЕМ И ДВИЖЕМСЯ И СУЩЕСТВУЕМ, МОГУЩЕСТВО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ОБНОВЛЯТЬ ВСЁ, ОБРАТИ ДЕНЬГИ В МИРЕ НА ДУХОВНЫЕ ЦЕЛИ. КОСНИСЬ ПОВСЮДУ СЕРДЕЦ ЛЮДЕЙ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ДАВАТЬ НА РАБОТУ ИЕРАРХИИ ТО, ЧТО ДО СИХ ПОР НАПРАВЛЯЛОСЬ НА МАТЕРИАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. НОВАЯ ГРУППА МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ НУЖДАЕТСЯ В БОЛЬШИХ СУММАХ ДЕНЕГ. Я ПРОШУ, ЧТОБЫ НЕОБХОДИМЫЕ БОЛЬШИЕ СУММЫ СТАЛИ ДОСТУПНЫ. ДА БУДЕТ ЭТА ТВОЯ МОГУЧАЯ ЭНЕРГИЯ В РУКАХ СИЛ СВЕТА”. 3. Затем визуализируйте работу, которая должна быть исполнена теми группами, в которых вы в настоящее время состоите (то есть Школа Арканов, Виды Служения или любая другая группа, которая, насколько вам известно, пытается проводить иерархический План). Далее, посредством творческого воображения и актом воли, старайтесь увидеть несметные, неограниченные суммы денег, направляющиеся в руки тех, кто стремится выполнять работу Учителей. 4. Потом скажите громко и с убежденностью: “ТОТ, КОГО ОЖИДАЕТ ВЕСЬ МИР, СКАЗАЛ: «ВСЕ, ЧТО НИ ПОПРОСИТЕ ВО ИМЯ ЕГО И С ВЕРОЙ В ОТВЕТ, УВИДИТЕ, ЧТО ЭТО ИСПОЛНИТСЯ»”. Помните в то же время, что “вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом”. Затем добавьте: “Я ПРОШУ ДЕНЕГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ …………… И ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ИХ, ПОТОМУ ЧТО «ИЗ ЦЕНТРА, ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ РОДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, ПУСТЬ ПЛАН ЛЮБВИ И СВЕТА ОСУЩЕСТВИТСЯ, И ЗАПЕЧАТАНА БУДЕТ ДВЕРЬ, ЗА КОТОРОЙ ЗЛО»”. 5. Завершите медитацию тщательным рассмотрением собственных обязательств перед Планом и каждую неделю планируйте свое финансовое сотрудничество с Иерархией. Будьте практичны и реалистичны. ЗНАЙТЕ, что, ЕСЛИ ВЫ НЕ ДАЕТЕ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРОСИТЬ, так как не имеете права на отклик со стороны того, в чем не участвуете. Рекомендации: 1. Эта медитация настолько проста, что многие из вас могут посчитать ее несерьезной и, возможно, бесполезной. Но применяемая многими одновременно, она может разрушить стену, препятствующую в настоящее время привлечению необходимых средств для работы, которую стремится исполнить Иерархия. 2. Проводите медитацию каждое воскресенье утром. Возьмите то, что сэкономили за прошедшую неделю, и посвящайте эту сумму работе, предоставляя ее в медитации в распоряжение Христа и Его Иерархии. 3. Осознавайте оккультный Закон, гласящий: “ДАВАЙТЕ, И ВОЗДАСТСЯ ВАМ” – так, что можно будет давать снова. 4. Пытайтесь почувствовать истинную любовь, протекающую сквозь вас, и имейте твердое намерение выражать эту любовь ко всем, с кем вы контактируете. ЛЮБОВЬ – ЭТО ВЕЛИКИЙ ПРИВЛЕКАЮЩИЙ И БЕСКОРЫСТНЫЙ АГЕНТ В МИРОВЫХ ДЕЛАХ". Алиса А. Бейли «Ученичество в Новом Веке» том II, стр.229-231.Юрий ИльиновЭта статуя изображает Святого Варфоломея. По легенде, с этого раннехристианского мученика заживо содрали кожу. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что на него наброшена не накидка - он держит собственную снятую кожу. Скульптор Марко д'Аграте, 1562 год, Миланский архиепископский собор-базилика Рождества Пресвятой Богородицы.Комментировать
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