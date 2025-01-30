Названы модели-лидеры, которые лучше всего продаются у дилеров

Авто.ру Бизнес проанализировал объявления дилеров за второе полугодие 2024 года. Как и в первой половине года, лидером по продажам среди новых автомобилей стала Lada Vesta NG, средняя цена которой составила 1 793 374 рубля.
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