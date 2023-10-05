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Умная электрическая зубная щётка usmile Y10 Pro Sonic вышла в России Ведущий бренд ки...

Умная электрическая зубная щётка usmile Y10 Pro Sonic вышла в России Ведущий бренд ки...

Умная электрическая зубная щётка usmile Y10 Pro Sonic вышла в РоссииВедущий бренд китайской индустрии по разработке технологий и выпуску средств по уходу за полостью рта usmile, опередивший по доле рынка в Китае глобальные бренды Philips и Oral-B, представил в России умную звуковую электрическую зубную щётку usmile Y10 Pro Sonic, продажи которой стартовали 1 октября.

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