На Невском проспекте прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

Участие в ней приняли представители городского правительства, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Петербурга На Невском проспекте, 14, прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».
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