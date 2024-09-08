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Петербургский дневник

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На Невском проспекте прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

На Невском проспекте прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

Участие в ней приняли представители городского правительства, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Петербурга На Невском проспекте, 14, прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

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