Бездомный кузнечик, на тоненьких ножках Бежит по чужой, очень хлипкой дорожке И Лондон, Париж не уймут ностальгии По некогда чуждой сегодня! России Тысяча и одно мнение Я никогда не писала о ней - даже не знаю почему.