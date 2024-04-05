Мошенники обманули жительницу Алтая, используя весьма нестандартную схему

Все началось с сим-карты, а закончилось предложением договориться с аферистами В Алтайском крае мошенники обманули женщину, попросив ее взять кредит и отправить деньги на карту, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии