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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мошенники обманули жительницу Алтая, используя весьма нестандартную схему

Мошенники обманули жительницу Алтая, используя весьма нестандартную схему

Все началось с сим-карты, а закончилось предложением договориться с аферистами В Алтайском крае мошенники обманули женщину, попросив ее взять кредит и отправить деньги на карту, сообщает региональное МВД.

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