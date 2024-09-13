РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Жительница Ростокина объяснила, какие преимущества открылись с вводом нового моста

Наша интернет-газета уже сообщала, что в округе открылся новый мост. На берегу реки Яузы со стороны района Ростокино он начинается от пересечения Будайской улицы и проезда Кадомцева и ведёт к улице Касаткина в Алексеевском районе.

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