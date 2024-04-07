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На Белгородскую область сбросили бомбы

На Белгородскую область сбросили бомбы

Горели дома, машины, поврежден газопровод. Воздушной атаке вновь подверглась Белгородская область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram, дроны налетели на несколько населенных пунктов.

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