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Fox News: ФБР подключилось к расследованию стрельбы у гольф-клуба Трампа

ФБР подключилось к расследованию инцидента со стрельбой возле гольф-клуба во Флориде, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, сообщает 15 сентября телеканал Fox News со ссылкой на ведомство.

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