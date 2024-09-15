Fox News: ФБР подключилось к расследованию стрельбы у гольф-клуба Трампа

ФБР подключилось к расследованию инцидента со стрельбой возле гольф-клуба во Флориде, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, сообщает 15 сентября телеканал Fox News со ссылкой на ведомство.
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