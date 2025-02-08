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Царьград

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Орбан: западные силы пытаются свергнуть власти Венгрии, Сербии и Словакии

Орбан: западные силы пытаются свергнуть власти Венгрии, Сербии и Словакии

Эпохе американской мягкой силы, похоже, приходит конец: всё больше стран говорят о необходимости ограничить каналы финансовых вливаний из-за рубежа.

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