SevastopolMedia назвал снятый фильм, воскресивший карьеру Леонида Гайдая

Творческий путь Леонида Гайдая, как и многих талантливых людей, знал взлеты и падения. После успеха «Самогонщиков» режиссер столкнулся с трудностями: его фильм «Жених с того света» не прошел цензуру, а «Трижды воскресший» не впечатлил зрителей.