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«Питтсбург» проиграл 7-й матч подряд, уступив «Сиэтлу» (2:3). Клуб идет на 7-м месте в своем дивизионе

«Питтсбург» проиграл 7-й матч подряд, уступив «Сиэтлу» (2:3). Клуб идет на 7-м месте в своем дивизионе

«Питтсбург» проиграл 7-й матч подряд, уступив «Сиэтлу» (2:3). 6 из 7 поражений на этом отрезке пришлись на основное время.

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