«Время перемен»: Новая коалиция правых достигла нужной квоты для регистрации в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан анонсировал «рождение нового правого альянса» в ЕС. REUTERS Вчера 15K прочитали На прошедших выборах в Европарламент правые депутаты получили больше мандатов, чем когда-либо за почти 70 лет существования законодательного органа.
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