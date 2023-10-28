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Почти все погибли: потери 32-й омбр вынудили украинское командование срочно перебросить стратегические резервы

Почти все погибли: потери 32-й омбр вынудили украинское командование срочно перебросить стратегические резервы

Потери 32-й омбр вынудили украинское командование перебросить стратегические резервы. В тактической группировке ВСУ «Купянск» самым слабым звеном является 32-й бригада под командованием полковника Дениса Мерзликина.

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