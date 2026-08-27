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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Моуринью 50 побед в первых 58 домашних матчах Ла Лиги – обогнал Гвардиолу (59 игр), впереди лишь Даучик и Муньос (54)

Вернувшийся в «Реал» Жозе Моуринью одержал 50 домашних побед в матчах Ла Лиги в качестве тренера. «Сливочные» обыграли « Реал Сосьедад » (4:1) в перенесенном матче чемпионата Испании.

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