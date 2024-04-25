МИД Белоруссии: Минск не получал приглашение на конференцию по Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что любые встречи по вопросам безопасности в Европе, в том числе по урегулированию конфликта на Украине, не имеют смысла без участия Москвы и Минска.
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