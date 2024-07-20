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Царьград

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"Шалость" с опросом ВЦИОМ по мигрантам не удалась - русские не прониклись

"Шалость" с опросом ВЦИОМ по мигрантам не удалась - русские не прониклись

Блогеры обратили внимание на то, как "разгоняется свежая социология ВЦИОМ", и что происходит в рельности.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Просто так чирей на пятой точке не вскакивает. Это чистая фальсификация опроса, за которую виновных надо отправить в трудовую колонию на 15 лет исправработ без права на УДО и конфискацией имущества. Как и в Росстате лиц готовящих отчеты по реальному положению дел в России. Эти две конторы устроили между собой конкурс, кто больше лапши навешает народу. Одна сплошная ложь от власти. &quot;Народные&quot; избранники принимают к рассмотрению, обсуждают и прочей ерундой занимаются, но не принимают реальные законы по пришлым, набивая себе цену и карманы от лоббистов пришлых. В результате на очередном заседании пролили соцвыплаты и маткапитал пришлым. Так на кого они работают? Но то что не в интересах России и народа это точно. Они предатели интересов России и народа и отвечать должны за измену РОДИНЕ...
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