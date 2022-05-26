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Илья Пестерников: «Предприниматели, пусть ваш бизнес процветает!»

Илья Пестерников: «Предприниматели, пусть ваш бизнес процветает!»

Уважаемые друзья, коллеги, предприниматели! Поздравляю вас с днём российского предпринимательства! Своей энергией и инициативой вы создаёте и созидаете, пополняете бюджет страны и создаёте рабочие места! Я искренне желаю, чтобы с каждым годом число активных и целеустремлённых предпринимателей в нашей стране росло и преумножалось! Пусть ваш бизнес процветает, рядом будет всегда профессиональная и преданная команда, надёжные и понимающие партнёры! Стойкости, терпения и благополучия, а самое главное – крепкого здоровья! Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе всегда поможет справиться со всеми трудностями на вашем предпринимательском пути! С праздником, друзья! Уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя Илья Пестерников .

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