Илья Пестерников: «Предприниматели, пусть ваш бизнес процветает!»

Уважаемые друзья, коллеги, предприниматели! Поздравляю вас с днём российского предпринимательства! Своей энергией и инициативой вы создаёте и созидаете, пополняете бюджет страны и создаёте рабочие места! Я искренне желаю, чтобы с каждым годом число активных и целеустремлённых предпринимателей в нашей стране росло и преумножалось! Пусть ваш бизнес процветает, рядом будет всегда профессиональная и преданная команда, надёжные и понимающие партнёры! Стойкости, терпения и благополучия, а самое главное – крепкого здоровья! Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе всегда поможет справиться со всеми трудностями на вашем предпринимательском пути! С праздником, друзья! Уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя Илья Пестерников .