Чем можно заменить омлет?

Если вам надоел омлет и яичница вот не новый рецепт. Вот рецепт сытной запеканки с колбасками и яйцами, которая станет отличной альтернативой обычной яичнице на завтрак: Ингредиенты: — 6 яиц — 200 г колбасы (нарезанной на кубики) — 1 луковица (мелко нарезанная) — 1/2 стакана молока — 1/2 стакана ….