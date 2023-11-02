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Чем можно заменить омлет?

Если вам надоел омлет и яичница вот не новый рецепт.   Вот рецепт сытной запеканки с колбасками и яйцами, которая станет отличной альтернативой обычной яичнице на завтрак: Ингредиенты: — 6 яиц — 200 г колбасы (нарезанной на кубики) — 1 луковица (мелко нарезанная) — 1/2 стакана молока — 1/2 стакана ….

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