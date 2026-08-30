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Татар-информ

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В ОП РФ предложили ввести федеральную выплату учителям ко Дню знаний

В ОП РФ предложили ввести федеральную выплату учителям ко Дню знаний

Единовременная федеральная выплата для учителей и воспитателей к 1 сентября должна быть введена в России, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

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