Сборщик средств Байдена отказался финансировать Харрис

Адвокат, сборщик средств для избирательной кампании президента США Джо Байдена Джон Морган отказался оказывать финансовую поддержку вице-президенту США Камале Харрис, выбранной в качестве нового кандидата на пост президента от Демократической партии.
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